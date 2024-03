Lazio Juve, Tudor vuole sfatare il tabù con le big: i precedenti all’Olimpico con le altre big di campionato

Sono gli ultimi giorni di preparazione in vista della Juventus. La vittoria contro una big del Nord, manca da troppo in casa Lazio.

Come riporta il Corriere della Sera, nell’ultimo anno solare la Lazio non è mai riuscita a vincere contro una tra Milan, Inter e Juventus. Uno strano scherzo del destino vuole che l’ultima volta che a Roma sono arrivati i tre punti nel faccia a faccia con una di queste squadre fosse proprio nella giornata che anticipava Pasqua. Stiamo parlando dell’8 aprile del 2023, quando i biancocelesti si imposero per 2-1 proprio contro la Juve, raggiungendo l’apice in una stagione che li vedrà poi arrivare secondi in Serie A.