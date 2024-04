Lazio Juve, Mattioli: «Bianconeri imbarazzanti. Mi è dispiaciuto per la Lazio». Ecco le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Mattioli ha parlato della partita di ieri tra Lazio e Juventus. Queste le sue parole:

PAROLE – «Faccio fatica a ricordarmi una Juve così. Ho visto dei giocatori imbarazzanti. McKennie, Alex Sandro, Danilo e Bremer anche, che sono tra i due migliori difensori d’Europa ‘scherzati’ per tutta la partita. Il gol di testa di Castellanos se lo fa un ragazzo in prima categoria gli corrono dietro a un difensore. Ora si beva fino in fondo questo calice amaro e si ricominci. Mi è dispiaciuto per la Lazio, ma alla fine mi aspettavo il colpo di coda della Juventus».