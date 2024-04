Lazio Juve, la Coppa Italia ancora di salvezza per Lotito: ricavi da urlo in caso di vittoria

Lazio-Juve, la Coppa Italia ancora di salvezza per Lotito: vincere il trofeo garantirebbe introiti pari a 16 milioni di euro

16 milioni di motivi per alzare al cielo la Coppa Italia. Come riportato da Tuttosport, l’accesso alla finale vale almeno 5 milioni. La vittoria finale farebbe salire la somma a 7,6 milioni, al netto degli incassi da botteghino.

Giocare la finale di Coppa Italia, inoltre, qualificherebbe la Lazio alla Supercoppa Italiana in Arabia nel gennaio 2025: la nuova formula delle Final Four mette in palio un montepremi da 23 milioni. Una vera e propria missione dunque: Tudor vuole compiere la sua prima impresa in biancoceleste.