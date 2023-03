Lazio Juve, rischio chiusura Curva Nord per i cori a Osimhen. Le ultime in vista del big match dell’Olimpico coi bianconeri

Come riferito da Il Messaggero la Curva Nord, già squalificata in passato per razzismo, resta però nel mirino del procuratore Chiné, che ha acquisito dalla Questura di Napoli ulteriore materiale sui fatti del Maradona sotto indagine dallo scorso 3 marzo.

Se accertati, i buu a Osimhen potrebbero costare molto più cari, con Lazio-Juve a rischio settore chiuso.