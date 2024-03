Lazio Juve: i precedenti con Colombo. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

La designazione arbitrale della 30ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Juventus ad Andrea Colombo della sezione di Como.

Sarà il 6° incrocio per Colombo con la Lazio: 2 vittorie e 3 pareggi il bilancio, compresa la vittoria dei biancocelesti a Napoli per 1-2 in questo campionato.

Sono invece 2 i precedenti con i bianconeri, una vittoria e una sconfitta lo score. Come riportano i canali ufficiali del club capitolino.