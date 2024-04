Marusic a LSC: «Peccato non essere passati, abbiamo fatto una grande gara»

Adam Marusic ha parlato nel post gara di Lazio Juventus ai microfoni di Lazio Style Channel

«Abbiamo fatto una grande partita. Peccato perché non siamo riusciti a passare, ma abbiamo tutti dato il massimo. Lavoriamo tanto, è quello che il mister vuole da noi. Abbiamo dimostrato che volevamo vincere dal primo minuto, però il gol ci ha tolto i supplementari. Il mio ruolo? Il mister quando è arrivato mi ha detto cosa vuole da me. Io provo a dare sempre il massimo ogni partita e devo continaure così. Il gol della Juventus? Sono andato su Chiesa che era da solo in area e hanno segnato. Loro hanno fatto solo quel tiro, è un peccato, ma siamo sulla strada giusta. Ora mancano cinque partite e vediamo dove possiamo arrivare. Ognuno di noi pensava che potevamo passare, ma non è successo. Siamo fiduciosi per il futuro»