Lazio Juve, nuovo coro all’Olimpico per la semifinale di Coppa Italia: popolo biancoceleste scatenato. Tutti i dettagli

Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, i tifosi della Lazio si sono divertiti sugli spalti. Oltre ai soliti cori intonati come di consueto, ieri ha fatto il suo esordio un nuovo coro. Che recita: “Amore mio dai non essere gelosa se amo questa maglia più di te. In ogni stadio dell’Italia e dell’Europa noi grideremo Forza Lazio Alè”.