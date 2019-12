Sergej Milinkovic-Savic è stato protagonista di un’ottima prestazione contro la Juventus. Lazio Page, noto sito di statistiche, ha pubblicato in dettaglio l’analisi completa della sfida del Sergente. Eccola di seguito.

Milinkovic-Savic in #LazioJuve

Most touches 58

Most dribbles 3

Most tackles 2

Most interceptions 4

Best avg speed 8 km/h

Goals 1

— Lazio Page (@laziopage) 8 dicembre 2019