Lazio Juve, rientri in vista: Baroni sorride, c’è una sorpresa per i biancocelesti!

Lazio Juve decisiva per la Champions: Baroni recupera due terzini fondamentali, ma quanto potranno giocare? Ecco gli aggiornamenti

La Lazio può finalmente sorridere in vista della sfida decisiva contro la Juventus per la Champions League, con due importanti rientri. Dopo settimane di incertezze legate agli infortuni muscolari, infatti, Lazzari e Nuno Tavares sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Entrambi i terzini biancocelesti erano stati costretti a fermarsi per problemi fisici che avevano fatto temere una chiusura anticipata della stagione. Il portoghese in particolare aveva suscitato preoccupazione dopo la dolorosa uscita contro il Bodo/Glimt, mentre Lazzari si era fermato a Marassi contro il Genoa. Con l’espulsione di Hysaj a Empoli, la Lazio stava attraversando un momento di emergenza sulle corsie laterali, proprio in vista della partita contro la Juventus.

Tuttavia, l’allarme sembra essere rientrato. Resta ancora da capire quanto minutaggio i due potranno avere contro la Juventus, ma le loro condizioni stanno migliorando rapidamente. Se i progressi saranno confermati negli allenamenti di domani e venerdì, è possibile che uno o entrambi possano essere impiegati a gara in corso. Tavares, che nel 2025 ha vissuto una vera e propria odissea tra infortuni (ben cinque solo da gennaio), spera in un rientro definitivo, ma la sua condizione fisica e la gestione degli infortuni sarà determinante per la decisione finale.