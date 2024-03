Impallomeni avverte la Juve: «Ecco perché la Lazio può metterla in difficoltà». Le parole dell’ex centrocampista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato delle difficoltà che potrebbe avere la Juventus nel match contro la Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Lo dico da giorni che la Juve sarà in difficoltà. E’ la partita più difficile che poteva affrontare in questo momento. Dopo la sosta è il peggior avversario che potesse incontrare. la Lazio ha tre partite importanti, il derby per rovinare la corsa Champions della Roma e le due sfide di Coppa Italia contro la Juventus.»