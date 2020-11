Lazio Juve, i capocannonieri: comanda Del Piero, podio tutto bianconero

Il Match Program di Lazio-Juventus, pubblicato dal sito ufficiale biancoceleste, evidenzia i capocannonieri della storia della sfida

Spettacolo in campo, scenografie sugli spalti, ma anche tanti gol. La storia delle sfide tra Lazio e Juventus ha visto protagonisti, tra gli altri, anche tanti bomber. Come si evince dal Match Program pubblicato dal sito ufficiale biancoceleste, sono due i calciatori biancocelesti a far parte della graduatoria che tiene conto dei migliori realizzatori della sfida.

Nella speciale classifica comanda Del Piero con 14 reti, sul podio anche Bettega a quota 11 sigilli contro i biancocelesti. Anche il terzo gradino è occupato da un calciatore della Vecchia Signora, John Charles a quota nove segnature contro le aquile. Seguono due doppi ex: Hansen e Piola.