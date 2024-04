Lazio Juve, Giordano: «Castellanos o Immobile? Ecco chi farei giocare». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Castellanos o Immobile? Dipende come sta Immobile, se sta bene e garantisce un’autonomia di 60′-65′ partirei con lui. Dal punto di vista della realizzazioni fornisce più garanzie, anche se va detto che in questa stagione le punte non hanno avuto grandi occasioni. Detto questo, non più il momento di giocare a calcio, ma di fare gol. In una gara da dentro o fuori, Immobile fornisce maggiori certezze».