Lazio Juve: una parte della Curva Sud andrà ai tifosi bianconeri. Il motivo

La Lazio ha reso noto che il settore ospiti dell’Olimpico è già esaurito per Lazio Juve del 20 novembre. Il comunicato

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che in giornata verrà aperta, solo ed esclusivamente ai tifosi della Juve, una parte della Curva Sud (ingressi 18 e 19).

Il motivo? Il settore ospiti dell’Olimpico è attualmente esaurito, ma ci sono ancora richieste.

Il club biancoceleste ricorda ai tifosi della Lazio, di non acquistare i tagliandi della Curva Sud poichè è stato autorizzata l’apertura del settore solo come ampliamento del Settore Ospiti per la sfida del 20 novembre.