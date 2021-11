Chiellini salta Lazio Juve: le condizioni del difensore

La Juve ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Chiellini. Il difensore salterà la partita con la Lazio

La Juve sarà priva del suo capitano Giorgio Chiellini per la partita contro la Lazio del 20 novembre.

Il difensore bianconero, come ha comunicato la società, ha svolto stamattin agli esami al JMedical che hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Chiellini, quindi, non sfiderà la Lazio nella partita dopo la sosta per la nazionale.