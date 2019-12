Lazio Juve, de Ligt: «Immobile? I biancocelesti hanno tanti campioni…»

Matthijs de Ligt ha parlato del match contro la Lazio

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha presentato il match ai microfoni di DAZN. Ecco ciò che ha detto.

PARLA DE LIGT – «Non è solo una questione di Immobile, la Lazio è piena di grandi giocatori. E’ normale per i difensori studiare gli attaccanti avversari, però non l’ho fatto solo questa volta, lo faccio sempre. Pjanic? Miralem è un giocatore straordinario, quindi è normale che questo succeda. Noi dobbiamo trovare delle altre soluzioni per migliorare il nostro gioco».