Lazio Juve, Immobile o Castellanos in attacco? Tudor pensa ad una CLAMOROSA novità

Lazio-Juve, Immobile o Castellanos in attacco contro i bianconeri? Tudor deve sciogliere il dubbio alla vigilia

Ora è ufficiale: il ballottaggio per la punta è tornato. Tudor avrà ancora la rifinitura di oggi pomeriggio per decidere il perno avanzato del suo 3-4-2-1 in ottica Juventus, ma intanto ieri ha ritrovato Immobile. Il ginocchio destro sembra aver smesso di fare le bizze, ma riuscirà Ciro a strappare un posto dal 1’ per domani? Di certo il recente ko e i numeri non sono dalla sua parte. La stagione attuale è la peggiore da quando è alla Lazio: 10 gol in 38 presenze, divisi tra 6 in Serie A e 4 in Champions League, e con 5 centri su rigore. L’ultimo guizzo risale al 14 febbraio scorso, quando proprio con un penalty schiantava il Bayern Monaco. Da lì 555 minuti senza segnare, 150 dei quali con Tudor: dieci gare a secco, peggior striscia dal 2016.

Non proprio il modo migliore per presentarsi al tecnico croato, che avrà ancora 6 partite (nella speranza 7) per dare il suo giudizio sul futuro del capitano. Il problema però per l’attacco biancoceleste è che nonostante il rendimento altalenante, Immobile resta comunque la punta più affidabile in rosa visto che Castellanos, chiamato a sostituirlo nei momenti di difficoltà, finora ha raccolto solamente 4 gol e 3 assist in 40 partite e anche lui non ha ancora timbrato il cartellino con Tudor. Lo riporta Il Messaggero.