Lazio Juve, il club ricorda l’appuntamento all’Olimpico -FOTO. Il post sui social pubblicato dalla società

La Lazio oggi allo Stadio Olimpico affronterà la Juventus. Contro gli uomini di Allegri, i biancocelesti avranno il supporto del tifo biancoceleste che sarà presente in gran numero. Come di consueto, il club ha postato sui propri profili social una foto per suonare la carica in vista del match.