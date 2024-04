Lazio Juve, i tifosi biancocelesti disertano l’Olimpico: il dato sui biglietti venduti per il match di Coppa Italia

Il match di oggi contro la Salernitana ha fatto registrare appena 4mila biglietti venduti. Oltre al campionato, i tifosi della Lazio disertano anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Al momento sono stati staccati soltanto 27mila tagliandi.

In questo periodo molto difficile per i biancocelesti, i tifosi hanno deciso di dimostrare tutta la loro amarezza per gli ultimi risultati negativi di questa stagione.