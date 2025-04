Lazio, senti Jacobelli: ‭«Il pareggio contro il Parma ha un valore importante e prezioso...»

Il noto giornalista ha commentato quello che è stato il pareggio maturato nella sfida di ieri tra Lazio e Parma

Xavier Jacobelli ha analizzato la sfida ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le parole riportate da TMW.

LE PAROLE – Il pareggio della Lazio contro il Parma ha un valore importante e prezioso. Perché in questa volata finale dove la sindrome del braccino corto ha colpito diverse formazioni, l’importante è non fermarsi. E quindi anche questo punto, nel computo complessivo che noi tracceremo solo il 25 maggio, potrebbe rivelarsi molto prezioso. Specie a giudicare da come si erano messe le cose. Però lasciami sottolineare la grandezza di questo ragazzo, Pedro, che a 37 anni entra in campo e riesce a rimontare il risultato. 12 i gol segnati; 40 le partite disputate in questa stagione eccezionale.