Lazio, guarda Isaksen: lo scatto che fa sognare i fan – FOTO 

La Lazio ha dato il proprio buongiorno ai fan dopo la vittoria con il Frosinone, la furia di Isaksen fa impazzire i tifosi

Quando il buongiorno si vede dal mattino. Sul proprio profilo Instagram la Lazio ha voluto dare il dolce risveglio ai propri tifosi, dopo la vittoria per 3-1 di ieri sera contro il Frosinone. Scatto fotografico per Isaksen, uno dei migliori dei suoi allo Stadio Olimpico e che a fine partita non ha esitato a contenere la gioia. Migliaia le interazioni.

Il MESSAGGIO – «Good morning Eagles!».