Lazio, è Inzaghi l’uomo mercato: Lotito vuole blindarlo

È Inzaghi il vero uomo mercato della Lazio: l’allenatore infatti è seguito dalle big d’Europa, ma Lotito vuole blindarlo

Solo un mese fa, la Lazio sfiorava il sogno Scudetto con un dito. Un traguardo forse insperato, diventato sempre più concreto giornata dopo giornata, frutto del grande lavoro di Inzaghi. L’allenatore che ha saputo esaltare i punti di forza della sua squadra e limarne i difetti con pazienta ed ingegno, dando continuità ad un gruppo solido e trasformandolo in una famiglia.

Un percorso – quello di Simone in biancoceleste – che è stato ammirato non solamente in Serie A, ma in tutta Europa, rendendolo il vero uomo mercato della Lazio.

Il tecnico piacentino, infatti, è molto corteggiato: come riportato da Il Messaggero, big del calibro di PSG, Barcellona e Tottenham, ma anche Arsenal e Manchester United lo avrebbero inserito nella lista degli osservati speciali.

LAZIO – Lotito se lo tiene stretto: sta raccogliendo i frutti di una scommessa iniziata ai tempi delle giovanili e lasciarlo partire proprio adesso non rientra nei suoi piani. Il contratto del piacentino scade nel 2021, la società vorrebbe prolungarlo di un altro anno e le sensazioni sono positive: Inzaghi non ha mai nascosto il suo desiderio di giocarsi la Champions con la Lazio. La sua Lazio.