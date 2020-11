Lazio, Inzaghi tuona: «Decido io se Luis Alberto gioca, non gli altri…»

Il Messaggero svela le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in merito alla questione Luis Alberto e sulla possibilità che possa giocare a Crotone

All’improvviso può rientrare nei ranghi. Luis Alberto è vivo e lotta insieme a Simone Inzaghi. «Sono io a fare le scelte tecniche, non gli altri», la rassicurazione del tecnico della Lazio allo spagnolo, provato ieri tra i titolari in vista di Crotone. Il presidente Claudio Lotito e ds Igli Tare sono ancora furiosi (dopo lo sfogo di sabato scorso), ma al momento non hanno comunicato nulla né al giocatore né all’allenatore. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.