Lazio, Inzaghi torna ad avere a disposizione tutti i quinti

Lazio, per la prima volta in stagione i quinti tutti a disposizione

Dopo tanto tempo, Simone Inzaghi può contare nuovamente su tutti i quinti in rosa. Oltre a Manuel Lazzari – grande protagonista della stracittadina di ieri sera – e Adam Marusic (stabilmente sulla corsia sinistra da due mesi), anche Mohamed Fares è tornato a disposizione del tecnico, che lo convocherà contro il Parma in Coppa Italia. Stesso discorso per Senad Lulic, che ieri è tornato in panchina dopo un anno nel derby pur non essendo utilizzabile. Verrà usata la massima cautela, ma Simone Inzaghi in Coppa Italia avrà nella lista dei disponibili i quattro esterni di fascia.