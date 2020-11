Lazio, Inzaghi si tiene i cambi! Tornano dal 1′ Radu e Cataldi

Simone Inzaghi ha provato l’11 anti-Juve, tante novità in casa Lazio: si rivede Radu, Cataldi in vantaggio su Parolo

Simone Inzaghi prova la Lazio anti-Juventus. Al Fersini Reina guida il terzetto di difesa…titolare! Torna infatti Stefan Radu, che sarà protagonista dal primo minuto. Acerbi torna in mezzo, marcherà Morata. A sinistra più Luiz Felipe che Patric. A destra Marusic è avanti su Lazzari, a centrocampo Cataldi la spunterà su Marco Parolo, le mezze ali saranno Luis Alberto e Milinkovic, finalmente insieme. A sinistra ancora Fares. In avanti Correa sarà titolare come sempre accaduto in stagione, mentre Caicedo dovrebbe perdere il ballottaggio: Inzaghi ha provato Muriqi. In questa maniera il tecnico piacentino si terrebbe in panchina elementi capaci a cambiare la gara: Patric e Hoedt in difesa, Lazzari sulle corsie esterne, Parolo, Akpa Akpro e Pereira a centrocampo, Caicedo in attacco. Fuori causa Immobile, Leiva e Strakosha.

LAZIO (3-5-2): Reina; Ramos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.

A disposizione: Alia, Furlanetto, Vavro, Hoedt, Patric, Djavan Anderson, Lazzari, Escalante, Parolo, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Raul Moro.