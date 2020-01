Lazio, Inzaghi a Brescia può raggiungere un nuovo record

Lazio, Inzaghi vicino al record di Eriksson. Il tecnico puà raggiungere lo svedese nella gara contro il Brescia

Manca sempre meno e poi la Lazio scenderà di nuovo in campo per la prima gara di questo 2020. L’ultima vittoria in campionato è quella di Cagliari e ora mister Inzaghi domenica vincendo potrebbe raggiungere un nuovo record.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti conquistando i tre punti il tecnico raggiungerebbe il record di Sven Goran Eriksson di nove vittorie consecutive della stagione 1998/1999.