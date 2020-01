Roma Lazio, Inzaghi: «Questo punto vale oro. Luis Alberto? Potrà sfogare la rabbia in campo»

Roma-Lazio, il derby della Capitale si è concluso con l’1-1. Nel post partita, l’analisi di mister Inzaghi

La Lazio pareggia all’Olimpico. Al momentaneo vantaggio della Roma siglato da Dzeko, ha risposto Acerbi fissando il risultato sull’1-1. Nel post partita, mister Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport:

«L’1-1 di stasera è un risultato che non mi va giù ma questo punto vale oro.Ho fatto i complimenti a Fonseca per la grande partita che ha fatto la Roma. Abbiamo sbagliato tanto, tutti, mi viene da pensare che la Roma ha fatto qualcosa di grande. Va bene così però perché ci teniamo stretto questo punto e dobbiamo sperare nel recupero totale di tutti i giocatori per poter dare il massimo nelle prossime 18 partite che valgono come finali. Luis Alberto avvertiva del dolore già al 50′ e Correa ha sentito un dolore dopo il contatto con Cristante. Quando devo fare un cambio, non sto lì a pensare: non è un problema se Luis Alberto è arrabbiato, darà il massimo nella prossima partita».

Mister Inzaghi in conferenza stampa

«La Roma è stata più brava di noi, giusto ammetterlo. Deluso? Bisogna vedere dove vanno i nostri demeriti e i meriti della Roma. Ha vinto duelli individuali, ho già fatto i compliemnti a Fonseca e ci teniamo stretti il punto. Siamo abituati bene, ci teniamo questo pareggio, sapevamo ci avrebbero pressati. Avevamo qualche giocatore non al meglio. Speravamo la Roma calasse nel secondo tempo, ma ha mantenuto intensità. Correa? Ha sentito l’indolenzimento, ma speriamo sia un crampo perchè mancava da venti giorni. Gli ultimi tre allenamenti aveva fatto bene. Campionato? Abbiamo 18 finali da fare, ogni partita avrà grandi insidie e spero di trovare tutti i miei giocatori. Dovremo farci trovare pronti già da domenica».



Il mister a Lazio Style Channel

«Abbiamo pareggiato una partita importante, non abbiamo giocato come sappiamo ma dobbiamo riconoscere anche i meriti della Roma. I derby sono fatti così. Luis Alberto e Correa hanno vissuto una settimana particolare, adesso abbiamo una settimana per recuperare contro la Spal. La Roma? Ha fatto una partita diversa dall’andata, ha ottimi elementi, noi potevamo e dovevamo fare meglio, ma ci teniamo il punto. Lazzari? Dovevano cercarlo di più, noi non abbiamo trovato le solite uscite. Spero di poter avere delle scelte contro la Spal, perchè poi avremo il Verona e il Parma».