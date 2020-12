Lazio, Inzaghi interessa all’Inter: la società deve tutelarlo

La Lazio deve tutelare la permanenza del tecnico Inzaghi sulla panchina biancoceleste, su cui aleggia l’interesse dell’Inter

Simone Inzaghi ha saputo ritagliarsi un posto importante nei cuori dei tifosi della Lazio. Il tecnico biancoceleste, che nella passata stagione ha sfiorato lo scudetto, oggi è uno degli allenatori più ambiti d’Italia. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito deve blindarlo. L’Inter su tutte, com la situazione Conte in bilico, sarebbe la candidata principale per provare a portare il tecnico (in scadenza) alla propria corte. Occhio anche alla Juve e al Psg.