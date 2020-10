Lazio, Inzaghi conta gli uomini: nessun problema per Patric e Akpa Akpro

Nessun problema per Patric ed Akpa Akpro in vista di Torino Lazio. Ok anche Fares.

Inzaghi fa la conta degli uomini. Sembrava averne persi altri due: Patric (aveva avuto vomito e giramenti di testa durante la gara con il Bruges) e Fares (febbre). Entrambi sono stati messi in isolamento preventivo, ma lo spagnolo pare non aver nessun problema alla fine per Torino. Nessun allarme nemmeno per Akpa Akpro, ieri non si è visto a Formello: era in permesso per sbrigare alcune pratiche legate al passaporto per andare il prossimo 4 novembre in Russia. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.