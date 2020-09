Lazio, interesse per Pereira del Manchester United: si punta al prestito

Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio starebbe pensando a Pereira del Manchester United per rinforzare il proprio centrocampo.

La Lazio ha vinto nel pomeriggio cagliaritano di ieri: le reti di Lazzari e Immobile hanno espugnato la Sardegna Arena battendo il Cagliari di Di Francesco. Ora servirà ultimare la rosa per avere una squadra competitiva su tutti i fronti. La Lazio è alla ricerca di un trequartista che possa fare le veci sia di Luis Alberto che di Joaquín Correa. In tale ottica spunta l’interesse per Andreas Pereira del Manchester United.

Il classe 1996, 177 cm, è un trequartista che può giocare anche ala. Il direttore sportivo Igli Tare lo segue da diverso tempo e ora, come due anni fa, avrebbe intenzione di provare a portarlo nella Capitale. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il brasiliano fa della velocità e della tecnica i suoi punti di forza. La scorsa stagione ha disputato 40 partite con la maglia dei Red Devils, di cui 18 da titolare, segnando 2 gol e fornendo 4 assist.