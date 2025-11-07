Lazio, contro l’Inter un nuovo esame di maturità: le mosse di Sarri per compiere l’impresa e portare a casa i tre punti

Lazio, ultima sfida prima della sosta: a San Siro per un’impresa contro l’Inter. Per i biancocelesti un test importante.

Ultima gara prima della sosta e nuovo esame di maturità per la Lazio, attesa a San Siro per affrontare l’Inter. Una sfida che sulla carta sembra proibitiva, ma che Maurizio Sarri vuole giocarsi fino in fondo. Il tecnico biancoceleste, nonostante un periodo complicato segnato da infortuni e mercato fermo, ha saputo rilanciare la squadra: 12 punti nelle ultime sei partite e sei clean sheet consecutivi raccontano di una formazione ritrovata, più concreta e cinica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non vince a Milano contro l’Inter dal 31 marzo 2019, quando fu Milinković-Savić a decidere la gara. Da allora, quattro vittorie dei nerazzurri e due pareggi, l’ultimo datato maggio 2024 con Tudor in panchina. San Siro, quindi, è diventato un terreno ostico per i biancocelesti, ma la squadra di Sarri vuole ribaltare la storia.

Compiere l’impresa è difficile, ma non impossibile per una Lazio che non ha nulla da perdere. La serie positiva ha riportato entusiasmo e fiducia, con la zona Europa di nuovo alla portata. Fare punti contro i campioni d’Italia significherebbe avvicinarsi ancora di più all’obiettivo stagionale e confermare la crescita della squadra.

La Lazio di oggi è diversa da quella del passato. Sarri, conosciuto per il suo calcio offensivo e di possesso, ha costruito un gruppo pragmatico, solido in difesa e letale nelle ripartenze. Il tecnico toscano ha saputo mettere da parte i dogmi per adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori, ottenendo una squadra equilibrata e difficile da battere.

La forza di questa Lazio è la compattezza: con soli pochi gol subiti, è la terza miglior difesa del campionato, un risultato notevole considerando le difficoltà iniziali. Nessuna squadra in Italia può vantare sei partite consecutive senza incassare reti, un dato che testimonia la trasformazione del gruppo.

Contro l’Inter di Chivu, che vanta il miglior attacco della Serie A, arriverà il vero banco di prova. Per resistere alla potenza offensiva nerazzurra servirà una Lazio attenta e pronta a colpire in contropiede, sfruttando la velocità dei suoi esterni e l’intelligenza tattica del centrocampo.

Sarà una partita di sacrificio, ma anche un’occasione per dimostrare che la Lazio può competere con le grandi. Vincere a San Siro significherebbe non solo chiudere in bellezza prima della sosta, ma anche dare un segnale forte a tutto il campionato: la Lazio di Sarri è viva, organizzata e pronta a lottare per l’Europa.