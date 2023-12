Lazio Inter, Sarri sorprende: clamorosa decisione del tecnico su Luis Alberto. Il Mago spagnolo parte dalla panchina

Clamorosa novità di formazione in casa Lazio per la gara di questa sera contro l’Inter. Maurizio Sarri ha deciso di far partire dalla panchina Luis Alberto.

Al posto del Mago giocherà Kamada nel terzetto con Rovella e Guendouzi. L’ex Liverpool diventa così un’arma da spendere a gara in corso.