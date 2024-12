Lazio Inter, il dato che tranquillizza Inzaghi dopo il ko di Champions

Lazio Inter, i nerazzurri preparano la sfida contro i biancocelesti dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen: c’è un dato che tranquillizza Inzaghi

Verso Lazio Inter, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi preparano la risposta dopo il ko contro il Bayer Leverkusen arrivato in Champions League pochi giorni fa.

Nell’ultimo anno e mezzo, evidenzia Tuttosport, l’Inter ha sempre fatto seguire una vittoria alle rare sconfitte che sono arrivate nel corso degli ultimi 16 mesi. Da riportare una sola eccezione: dopo il ko contro l’Atletico Madrid che è costata l’eliminazione dalla scorsa Champions è arrivato l’1-1 con il Napoli. Dopo quella partita la classifica in campionato era comunque fortemente indirizzata verso lo scudetto nerazzurro, a onor del vero. Ma per il resto dopo una sconfitta sono arrivate sempre vittorie e Baroni è avvisato verso Lazio Inter: «4-0 a Salerno (30 settembre, dopo l’1-2 col Sassuolo); 2-0 al Lecce (23 dicembre, dopo il ko 2-1 in Coppa Italia con il Bologna) e 5-0 a Frosinone (10 maggio, dopo l’1-0 a Reggio Emilia sempre con il Sassuolo)». Quest’anno dopo il derby è arrivato il 3-2 contro l’Udinese in trasferta.