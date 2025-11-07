Lazio, testa all’Inter: domenica Sarri schiererà la migliore formazione possibile. Oltre Romagnoli c’è un altro giocatore in dubbio

Lazio, prove di formazione per San Siro: Romagnoli resta in dubbio. Il tecnico biancoceleste sta facendo delle valutazioni importanti.

La Lazio continua la preparazione in vista della difficile trasferta di San Siro contro l’Inter. La squadra di Maurizio Sarri è attesa da una sfida fondamentale per il proprio cammino in campionato, ma il tecnico biancoceleste deve fare i conti con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale, uscito all’intervallo nella gara contro il Cagliari, non ha riportato una lesione muscolare, ma la sua presenza resta incerta. Gli esami strumentali hanno escluso problemi gravi, tuttavia la Lazio valuterà soltanto all’ultimo momento se l’ex Milan potrà essere schierato dal primo minuto contro la capolista. La rifinitura, in programma domani mattina alle 11, sarà decisiva per sciogliere gli ultimi nodi.

Provstgaard pronto a sostituire Romagnoli

In caso di forfait, Provstgaard è pronto a scendere in campo dal primo minuto, affiancando Gila al centro della difesa. I due hanno già mostrato una buona intesa nella ripresa contro il Cagliari e Sarri potrebbe confermare quella coppia anche a Milano. Il tecnico, infatti, vuole evitare rischi inutili, consapevole che la Lazio avrà bisogno di tutti i suoi uomini nel prosieguo della stagione, tra campionato e coppe.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Lazzari in vantaggio su Pellegrini

Per quanto riguarda le corsie laterali, Marusic è l’unico sicuro del posto. Il montenegrino verrà schierato a destra o a sinistra a seconda della scelta tra Lazzari e Pellegrini, con il primo leggermente favorito. Lazzari offre più spinta e velocità, caratteristiche che potrebbero risultare decisive contro un’Inter che ama aggredire sulle fasce.

A centrocampo e in attacco poche sorprese

Il centrocampo della Lazio dovrebbe essere confermato con Cataldi in cabina di regia, affiancato da Guendouzi e Basic. Sarri apprezza l’equilibrio garantito da questo trio e non sembra intenzionato a cambiare. In avanti, nonostante le ultime prestazioni poco convincenti, Dia dovrebbe avere un’altra occasione dal primo minuto, sostenuto da Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni.

Lazio, obiettivo continuità

La Lazio cerca continuità dopo una fase altalenante di risultati. Sarri vuole una prestazione di carattere per confermare la crescita vista a tratti nelle ultime settimane. San Siro rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni dei biancocelesti, che vogliono rimanere agganciati alla zona Europa e dimostrare di poter competere con le grandi del campionato.