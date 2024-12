Lazio Inter, Gigot spinto da Dumfries: polemiche per il rigore assegnato ai nerazzurri

Lazio Inter, grandi polemiche biancocelesti in occasione del rigore assegnato dal Var ai nerazzurri e poi trasformato da Calhanoglu

È terminato 2-0 per i nerazzurri il primo tempo tra Lazio e Inter, risultato figlio di un calcio di rigore assegnato dal Var per un tocco di mano da parte di Samuel Gigot. In occasione della decisione del direttore di gara ci sono state molte proteste da parte dei biancocelesti.

Infatti, il difensore biancoceleste sarebbe stato spinto da Dumfries e di conseguenza avrebbe colpito il pallone con un braccio. Episodio che farà discutere.