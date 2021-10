Lazio-Inter, ci sarà la prova tv? I dettagli

Continua a far discutere quanto successo in Lazio Inter. Ma ci sarà l’intervento della prova tv? I dettagli

I momenti di tensioni capitati in Lazio-Inter non possono certo esser passati inosservati. Ed ecco che la domanda non può essere solo e soltanto una: ci sarà la prova tv?

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nel referto stilato da Irrati non ci sarebbero elementi negativi per quanto riguarda i giocatori dell’Inter, sia per quanto accaduto in campo che per quanto successo negli spogliatoi. Dunque tutto ciò escluderebbe l’utilizzo della prova tv. Oggi, in ogni caso, è l’ultimo giorno per un’eventuale segnalazione in tal senso, Domani le decisioni del giudice sportivo.