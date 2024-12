Lazio Inter, la moviola dei quotidiani: Chiffi da rivedere. E sul fallo di mano di Gigot...

Lazio Inter, tutti insufficienti i voti per l’arbitro Chiffi. Ecco le pagelle redatte dai principali quotidiani sportivi

Termina 0-6 il match dell’Olimpico tra Lazio e Inter ed i principali quotidiani sportivi hanno analizzato la prestazione dell’arbitro Chiffi. Di seguito le pagelle del direttore di gara:

MESSAGGERO – «5, È un destino che le gare della Lazio vengano dirette sempre

dall’arbitro Var (Mazzoleni) che scova un fallo di mano di Gigot prima del calcio in faccia di Lautaro al francese».

CORRIERE DELLO SPORT – «5,5, Si è trasformata in una partita semplicissima per Chiffi, che sull’episodio cruciale della gara ci ha capito poco. Più discutibile l’aspetto disciplinare, che visto il risultato passa in secondo piano».

GAZZETTA DELLO SPORT – «5,5, Inizia bene (vantaggio dato alla Lazio post fallo di Barella a Zaccagni, 5’) ma i 4 gialli del primo tempo sono troppi. È eccessivo quello che si prende Calhanoglu per aver sfiorato (?) Rovella in un duello basso e in volo. Manca invece il cartellino per Pedro al 32’ (ai danni di Barella). Al 36’, stessa azione e due verità: su calcio d’angolo, annullato il gol a De Vrji per posizione impattante di fuorigioco di Lautaro; il tutto viene cronologicamente saltato dal Var (Mazzoleni) che -prima- scorge un braccio evidente di Gigot su duello aereo. È rigore. Gol tutti regolari: Carlos Augusto ruba palla in maniera sana a Tchaouna prima dello 0-5».