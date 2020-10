Lazio, Milinkovic: «Rosso ad Immobile? Vidal si è buttato bene!»

Al termine di Lazio Inter, Milinkovic ha analizzato la rocambolesca gara dell’Olimpico: ecco le sue parole

Al termine di una rocambolesca gara all’Olimpico tra Lazio ed Inter, le parole di Milinkovic, protagonista della rete del pareggio ai microfoni di DAZN:

«Il primo tempo non abbiamo giocato bene, abbiamo parlato nello spogliatoioperchè così non potevamo giocare. Siamo entrati meglio, abbiamo cambiato la mentalità, poi ho segnato, ma l’importante era segnare. Il gol ci ha aiutati a giocare senza pressioni. L’espulsione di Immobile? C’è stata confusione, Vidal si è buttato bene, ma non era un rosso. La sosta ci aiuterà tanto per recuperare, poi abbiamo la Samp e avremo la Champions. Siamo molto motivati e contenti, giochiamo dopo anni, daremo il massimo».