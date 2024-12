Lazio Inter, Mattei: «Se ne sta parlando troppo: bisogna guardare in avanti»

Lazio Inter, le parole di Stefano Mattei: «Se ne sta parlando troppo: brutta sconfitta, ma ora bisogna guardare in avanti, pensiamo al Lecce»

In vista della partita contro il Lecce, Stefano Mattei a RadioSei è tornato a parlare di Lazio Inter. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Si sta ancora parlando troppo di questa sconfitta, che è stata dolorosissima, ma credo sia giusto guardare avanti. La Lazio deve resettare e ritrovare gioco e fiducia. Contro il Lecce non sarà facile, i pugliesi hanno sempre creato tanti problemi ai biancocelesti, ma i giocatori devono capire che se dovessero giocare come hanno fatto prima della sfida contro l’Inter possono vincere. I giallorossi poi hanno moltissime assenze. Sarà un match delicato, anche per il Lecce, che ha vinto contro il Monza ma vorrà sfruttare il fattore campo. I cartellini gialli sventolano parecchio e ci sono Gila e Isaksen a rischio diffida. Vorrei poi parlare della Coppa Italia, che ha una formula che favorisce le grandi e i diritti televisivi, perché giocare anche le gare secche degli ottavi di finale in casa della più forte non aiuta. I risultati sono tutti scontati».