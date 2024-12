Lazio Inter, Marelli spiega: «Ecco perchè il gol annullato e il rigore per i nerazzurri». Il motivo della decisione

Lazio Inter, l’ex arbitro Luca Marelli ha spiegato così la decisione del direttore di gara in occasione del rigore per i nerazzurri

Intervenuto in collegamento a Dazn nel corso di Lazio–Inter, Luca Marelli ha spiegato così la decisione del direttore di gara in occasione del calcio di rigore per i nerazzurri:

PAROLE – «La rete di De Vrij è stata correttamente annullata poiché Lautaro, durante il colpo di testa di Dumfries, era in fuorigioco e ha partecipato attivamente all’azione. C’è inoltre un calcio in faccia a Gigot da parte di Lautaro. Comunque l’arbitro ha anche controllato un colpo di braccio di Gigot che porta al calcio di rigore».