Lazio Inter, le ultime decisioni di Baroni sull’11 titolare: la probabile formazione

Lazio Inter, Baroni al lavoro sugli ultimi dettagli per l’undici titolare da schierare questa sera contro i nerazzurri all’Olimpico: la probabile formazione

Dopo la vittoria in Europa League la Lazio prepara la sfida di questa sera contro l’Inter e Baroni sta rifinendo gli ultimi dettagli di formazione. Tra i pali tornerà Provedel, dopo aver lasciato la porta a Mandas in Europa.

Davanti a lui difesa a quattro con Marusic e Tavares sugli esterni e al centro, al fianco di Gila ci sarà Patric, che prende il posto dell’infortunato Romagnoli. A centrocampo confermatissimi Guendouzi e Rovella, così come sulle ali Isaksen e Zaccagni. Pedro è in vantaggio su Dia e Dele-Bashiru per giocare alle spalle di Noslin, al posto dello squalificato Castellanos.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.