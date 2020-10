Lazio Inter, le pagelle della carta stampata: Strakosha goffo, Milinkovic gigante

All’indomani del pareggio con l’Inter, ecco i migliori e il peggiore secondo le pagelle de Il Messaggero.

Acerbi – Recupera da ultimo uomo su Lautaro. Poi accorcia male sul gol dell’argentino. Suo il cross-assist per il gol di Milinkovic. Decisivo. VOTO 6,5



Milinkovic – Sembra svogliato, forse il peggiore in campo. Basta però un flash per dimostrare il suo talento. Vola in cielo per il terzo tempo e trova il pareggio. Gigante. VOTO 6,5



Parolo – Si sacrifica in difesa nel secondo tempo, è quasi perfetto al centro. E prova persino a segnare di testa in attacco. Jolly. VOTO 6,5

Immobile – Corre a vuoto e tira (alto) solo una volta. Si fa espellere per una manata su Vidal che gli costerà la prossima partita. Ingenuo. VOTO 4,5

Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.