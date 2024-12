Lazio Inter, Inzaghi punta la gara: ecco la situazione in vista del big match dell’Olimpico

Lazio Inter, le ultime in vista della gara di lunedì dell’Olimpico. I dettagli

Lunedì sarà tempo di Lazio Inter, i nerazzurri sono impegnati nel posticipo delle 20:45 all’Olimpico in una gara che si preannuncia difficile. Inzaghi e i suoi hanno già messo nel mirino i biancocelesti, la sconfitta rimediata in Champions è già stata archiviata e lo scivolone nella classifica del torneo non ha turbato l’Inter anche perché è sicura dei playoff e del fatto che rimane tra le otto virtualmente ammesse agli ottavi, come riporta La Gazzetta dello Sport.