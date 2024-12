Lazio Inter, Inzaghi: «Abbiamo qualche problema in difesa. Vi dico chi giocherà dal 1’»

Lazio Inter, Simone Inzaghi ha parlato così del prossimo match di Serie A contro la Lazio di Marco Baroni. Le sue parole

Simone Inzaghi, nel post-partita di Bayer Leverkusen-Inter, ha parlato del prossimo match di Serie A contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Volevo inserire inserire Buchanan perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno anche a Roma dall’inizio in quanto Pavard e Acerbi non ci saranno, avevano speso tanto e avevo pensato a quel cambio. Però negli ultimi tre giorni Buchanan aveva rallentato per un fastidio che si portava dietro quindi in quel momento ho visto Taremi che aveva fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi perché a centrocampo e attacco siamo a posto, dietro abbiamo qualche problema».