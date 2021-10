Lazio Inter, Inzaghi mescola le carte: spazio a Darmian e Dimarco

Per il match di sabato tra Lazio e Inter il tecnico dei nerazzurri sembra orientato a schierare Darmian e Dimarco sulle fasce

Inzaghi è alle prese con grossi dubbi di formazione, dovuti in modo particolare al rientro dei suoi giocatori dai rispettivi impegni con le nazionali in tutto il mondo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport sulle fasce partono favoriti Darmian e Dimarco rispetto a Dumfries e Perisic: i due italiano non dovranno affrontare nessun viaggio essendo rimasti in patria e saranno fisicamente più freschi in vista del match.