Lazio Inter, Inzaghi potrebbe rinunciare a cinque sudamericani: il motivo

La sosta per le nazionali di ottobre potrebbe creare più di un problema per Simone Inzaghi in vista di Lazio Inter: il motivo

Simone Inzaghi guarda con grande preoccupazione alla sosta per le nazionali di ottobre. La CONMEBOL ha confermato le date di ottobre per i match di qualificazione sudamericane per i Mondiali in Qatar. Come già accaduto per settembre saranno tre le partite che le Nazionali sudamericane giocheranno anche nel prossimo mese. Le partite si giocheranno il 7 ottobre, il 10 ottobre e il 14 ottobre.

Un grosso problema per la squadra di Inzaghi visto che sabato 16 ottobre dovrà affrontare a Roma la Lazio di Sarri. Il tecnico nerazzurro, con ogni probabilità, non potrà quindi contare su Lautaro, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino.