Lazio Inter, Immobile: «Siamo una grande famiglia e si vede. Stasera ci siamo divertiti»

Lazio Inter, le parole di Ciro Immobile sulla vittoria biancoceleste in rimonta all’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Radio

Il sogno continua: la Lazio vince in rimonta contro l’Inter di Conte e si piazza al secondo posto in classifica a 56 punti, una lunghezza sotto la Juventus. Al termine del match Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

«Sono davvero soddisfatto per il lavoro fatto e il terzo gol sarebbe servito per essere più tranquilli. Non ci meritavamo lo svantaggio ma siamo stati bravi a ribaltarla come la Juventus. Ci siamo divertiti anche stasera. Come nelle famiglia più unite ci mandiamo anche a quel paese se serve. Non riserbiamo rancore ma abbiamo creato davvero una famiglia e tutti se ne sono accorti da quello che diamo in campo. Sono davvero soddisfatto. E’ da un po’ di tempo che sentiamo il calore e l’amore della nostra gente: il tifoso deve sentirsi orgoglioso di quello che diamo in campo. Non ricordo nessuna partita in cui il pubblico non ci abbia sostenuto, come durante il match contro il Verona. Avrei preferito segnare anche prima del rigore e quando ti presenti sul dischetto non è mai semplice ma va bene così. Sono contento e vado avanti a segnare: quando i miei gol hanno un peso cerco sempre di mettere un po’ di spazio tra Lukaku e Ronaldo perché sono spaziali. Con i miei compagni stiamo facendo cose straordinarie».