De Grandis: «F. Anderson ha lasciato a terra tutta l’Inter non solo Dimarco»

Stefano De Grandis ha valutato i migliori e i peggiori dell’8^ giornata di Serie A. Tra i primi non poteva mancare Felipe Anderson

Quasi in chiusura dell’8^ giornata di Serie A – manca solo l’appuntamento tra Venezia e Fiorentina – Stefano De Grandis ha stilato i migliori ed i peggiori di questo turno. Tra i commenti del giornalista – sul portale di Sky Sport – ci sono anche i voti sulle prestazioni di Felipe Anderson e Lautaro, protagonisti di Lazio-Inter:

FELIPE ANDERSON – «Nel primo tempo, contro l’Inter gioca lui. Da solo. E consuma l’erba sulla fascia destra, accelerando, zigzagando, a volte sgommando. Come avesse un joystick per i comandi. E porgendo a Basic la palla (sprecata) dell’1-1. Poi nel secondo tempo la decide, lasciando a terra non solo Dimarco ma tutta l’Inter. SLALOMISTA».

LAUTARO MARTINEZ – «Stavolta del Toro ha solo lo sbuffo feroce che esce dalle narici dopo il gol di Felipe Anderson. Che lui scambia per un pijador. Lo affronta in campo, lo minaccia, poi lo va a cercare negli spogliatoi. Utilizzasse quelle energie in campo, invece di sprecare tutti i palloni a disposizione da quando entra, il suo apporto sarebbe più utile. MATATO».