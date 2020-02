Lazio Inter, dove vedere il match in Tv e streaming

Lazio Inter, dove vedere il match dell’Olimpico in programma domenica 16 febbraio contro la squadra di Conte dal sapore di scudetto

Una Serie A dalle emozioni più disparate: la lotta a tre per lo scudetto si sta facendo sempre più avvincente. La vittoria della Lazio a Parma porta i biancocelesti al secondo posto in classifica con 53 punti mentre il 4-2 nel derby di Milano porta l’Inter a una lunghezza sopra i biancocelesti, a pari punti con la Juventus. Domenica 16 febbraio alle 20:45 ci sarà un grande match allo Stadio Olimpico dove Lazio e Inter affileranno i denti per prevalere in vista scudetto. La partita si potrà vedere su Sky ai canali 201 (Sky Sport Uno, visibile anche ai soli abbonati “Sport”) e 202 (Sky Sport Serie A, per gli abbonati “Calcio”). Per chi la seguirà da tablet o smartphone, la sfida dell’Olimpico sarà visibile su l’app di Sky Go.