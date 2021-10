Tanti fischi per Stefan de Vrij. uno degli ex di questo Lazio-Inter che sta andando in scena allo stadio Olimpico

Dopo la grande accoglienza e gli applausi per Simone Inzaghi, non va allo stesso modo per un altro ex biancoceleste che oggi indossa la casacca dell’Inter. Fin troppo chiaro il riferimento a Stefan de Vrij.

Per il difensore olandese infatti ci sono soltanto fischi, che tra l’altro arrivano ogni volta che il centrale dei nerazzurri tocca palla. Nonostante gli anni che passano, i supporter laziali sembrano non aver ancora digerito un addio che ha suscitato non poche polemiche.