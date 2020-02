Lazio Inter, Conte: «Oggi non ho visto una squadra dominare»

La Lazio vince in rimonta sull’Inter e si porta al secondo posto con un punto di distanza dalla Juve. Conte nel post commenta la gara

Nel post partita Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara: «Penso che la prestazione ci sia stata, abbiamo regalato i due gol. Non siamo stati impeccabili, è inevitabile che in queste partite i dettagli diventino decisivi. Fa parte di un processo di crescita, molti ragazzi devono continuare a migliorare e lavorare. Anche in altre partite ci hanno rimontato, noi dobbiamo fare un percorso. Nel secondo tempo sembravamo impauriti, in questo è necessario migliorare. Questo era uno scontro diretto tra noi ed i biancocelesti ed esserci arrivati in questa maniera per noi è motivo di orgoglio. Se vogliamo cercare di dare fastidio quest’anno però dobbiamo crescere. Oggi non ho visto una squadra dominare, entrambe hanno cercato di vincere la partita e c’è stato equilibrio. Nel giro palla siamo stati timorosi, non capisco quale sia il motivo. C’era sicuramente pressione intorno a questa gara».